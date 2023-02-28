Политическому кластеру и общественному авангарду Армении не занимать мастерства в практике самореализации через историю, но при условии, что эта история своя, написана только хайскими «учеными».

Они в ней, как рыба в воде. Все, что не соответствует ее постулатам и фактам, отвергается хаями с порога. Никому из них не докажешь, что к строительству египетских пирамид они не имели никакого отношения, или не было у Баха армянских корней, и не они изобрели скрипку, и не они первые христиане на земле.

Разобравшись с мировой историей, старатели охотно берутся за другие науки и даже за международное право. Но здесь применяется утонченная технология переделки под свои нужды при участии сочувствующих. Вот свежий пример из хроники последних дней.

Находящаяся в Армении рабочая группа ООН по вопросам использования наемников провела встречи с представителями правительства, НПО и экспертами. Она уже рапортует о собранной информации для подготовки отчета.

В самый раз сделать паузу, перевести дух и взяться за разбор полетов. На первый взгляд ничего такого, что могло бы вызвать недоумение. Но если учесть, что в случае с армянской ментальностью не все так просто, и она подразумевает видеть и слышать только себя, да еще и навязывать окружению свою волю, многое становится ясным.

Иреван представил доказательную базу. Речь о «свидетельствах и фактах», подтверждающих участие наемников, воевавших-де на стороне Азербайджана в военной кампании осени 2020 года.

Руководитель Рабочей группы ООН Р.Д. Джастин отмечает, что «Армения выделяется своими усилиями в вопросе отражения требований конвенций ООН в законодательстве республики». Он подчеркивает, как его группе была любезно предоставлена информация о судебном процессе «над двумя наемниками из Сирии, использованными Азербайджаном в ходе 44-дневной войны и осужденными судом Капана к пожизненному заключению».

Итак, члены работающей в Армении группы подтверждают, что отчет армянской стороны был представлен после войны, и на его основе подготовлено так называемое «обвинительное письмо».

Большой шум, поднятый Иреваном об участии наемников на стороне Азербайджана в ходе 44-дневной кампании, не затихает аж по прошествии двух с половиной лет. Весь сыр-бор завязан на двух несчастных сирийцах, которых армянские военные якобы пленили во время боевых действий, и будто они признались в совершенных ими преступлениях.

Хаи умеют делать из мух слонов, и это их национальная забава. Но история с двумя горемыками-сирийцами, Бог весть откуда выдернутая, настолько заезжена, что вызывает рвотный рефлекс.

Пока шли боевые действия на фронтах осенью 20-го, к президенту Ильхаму Алиеву приезжали представители ведущих мировых СМИ. Упертые западные журналисты пытались обезоружить азербайджанского лидера вопросами о наемниках, разумеется, ссылаясь на армянские источники.

Президент Алиев без обиняков вопрошал – а факты имеются, есть ли они? Этим глава государства и ловил собеседников на слове.

Разумеется, однокоренные фрагменты из нескольких интервью Ильхама Алиева не прошли мимо внимания армянской пропаганды, и ее дозорные в характерном стиле восполнили пробел. Под занавес военной кампании, откуда ни возьмись, у хаев оказались плененные сирийцы, будто воевавшие против армянских вооруженных сил. Как говорит герой популярного фильма «раз надо, найдем, сделаем».

Если обратить внимание на масштаб раскрутки темы хайской пропагандой, нетрудно представить, что каждый из двух сирийцев является бессмертным воином, этаким терминатором, обладающим неземными способностями. Можно аж допустить, что их участие в войне и предрешило исход борьбы в пользу Азербайджана.

В странной истории удивляет не мастерское фейкометство армян, а благорасположенность группы ООН к так называемым «зафиксированным нарушениям».

Эмиссары международной группы подчеркивают, что их мандат предполагает получение информации посредством «обвинительных писем». Их можно отправить как государствам, так и организациям. Тут ничего не поделаешь, раз правила игры таковы. Но обращает на себя внимание один далеко немаловажный факт.

Визит в Армению был запрошен самой группой, и в ходе работы в стране ей не удалось встретиться с осужденными сирийскими наемниками. Вот на чем нужно сконцентрироваться и разобраться.

Что же помешало группе ООН добиться встречи с сирийцами, дабы удостовериться в подлинности их существования? В этом по идее должна быть заинтересована армянская сторона. Раз она прячет таинственных сирийцев, стало быть, обнажается нелепая очевидность тайны о наемниках.

Совсем по-другому дело обстоит с азербайджанской стороны. О том, как широко пользовались услугами иностранных наемников армяне в ходе первой и второй карабахских войн, не знают лишь спящие, да небезызвестная баронесса Керолайн Кокс, эта выжившая из ума страдалица, которая во всех бедах двух народов огульно обвиняет только азербайджанцев.

Она и ей подобные поборники армянского вопроса и в 90-х, и три года назад, не переставая, звали под ружье кого только можно было, чтобы усилился антиазербайджанский фронт. С их благословления и финансовых подачек на стороне агрессора воевали не только иностранные армяне, но и граждане около 20 стран (в ходе первой карабахской кампании).

Иревану удалось мобилизовать наёмников и иностранных боевиков и в ходе второй войны. Генеральная прокуратура Азербайджана на специальном брифинге 30 октября 2020 года официально на основе доказанных фактов обнародовала информацию об участии на стороне агрессора иностранных граждан от 10 стран.

Наёмники были гражданами Франции, США, Греции, Грузии, Ливана, Сирии, Кипра, Аргентины, Уругвая, Ирландии. Они объявлены в международный розыск.

По доказанным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, и в перечисленные страны были направлены запросы в рамках договоров о взаимной помощи в правовой сфере.

Армения и её диаспора были вовлечены в процесс вербовки, использования, финансирования и обучения наёмников и иностранных боевиков, как на местном уровне, так и за рубежом с целью участия в согласованном акте насилия, направленном на подрыв территориальной целостности Азербайджана. Это грубое нарушение международного права, международного гуманитарного права, международного права в области прав человека и международного права по делам беженцев.

Ратифицировавшая Международную Конвенцию Армения нарушила Статью 5, в которой подчёркивается, что государства-участники не имеют права вербовать, использовать, финансировать и обучать наёмников.

Интересно, работающая ныне в Армении рабочая группа ООН в курсе деталей и подробностей этих фактов, проливающих ясный свет на серьезные правонарушения армян? То, как она неистово ухватилась за мифических сирийцев при их реальном отсутствии, с лихвой доказывает нездоровую мотивацию членов группы.

По всему видно, что представляющиеся от лица ООН члены группы вошли в сговор с армянскими фальсификаторами ради очернения образа Азербайджана, чтобы бросить тень на армию страны, поставившую вооруженные силы агрессора на колени.

Группа обратилась с запросом к Баку, чтобы посетить Азербайджан и узнать ее позицию по вопросу о наемниках. Ответа на запрос пока нет.

Вполне резонно вопросить, а нужно ли иметь дело с группой, которая ассистирует армянским фальсификаторам в столь серьезном вопросе, делая ставку на нездоровый подход?!

Тофик Аббасов