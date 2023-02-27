Известную певицу Леди Гагу обвинили в мошенничестве и подали на нее в суд. Дело касается похищения ее бульдогов. Об этом сообщает People.

Согласно документам Верховного суда округа Лос-Анджелес, женщина, которая вернула собак звезды Дженнифер Макбрайд, подала в суд на артистку за невыплату первоначально предложенного ею вознаграждения в размере 500 тысяч долларов.

Известно, что женщине не выплатили средства, ведь она оказалась знакомой со злоумышленниками, укравшими псов в 2021 году. Кроме того, Дженнифер тогда еще и выдвинули обвинения в утаивании преступления.

Впрочем, она утверждает, что в объявлении о вознаграждении говорилось, что тем, кто вернет бульдогов, не будут задавать лишние вопросы и просто дадут вознаграждение.

Тем самым адвокат Дженнифер Макбрайд отметил, что Гага совершила нарушение контракта, мошенничество путем ложного обещания и мошенничество путем введения в заблуждение.