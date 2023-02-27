Обстановка вокруг Приднестровья — предмет пристального внимания и повод для беспокойства в Кремле, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, ситуация провоцируется извне, пишет РИА Новости.

«Естественно ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности», — признался Песков.

Ранее «президент» Приднестровья Вадим Красносельский назвал ситуацию на «границе» с Украины и по периметру «республики» напряженной.

На днях МИД России опубликовал заявление в связи с «зафиксированным Минобороны России значительным скоплением личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы» и «беспрецедентным наращиванием полетов беспилотной авиации ВСУ» над территорией непризнанного Приднестровья.

«Ни у кого не должно быть сомнений, что вооруженные силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье.

Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — говорится в заявлении МИД.

Накануне Минобороны России обвинило Украину в подготовке «постановочного вторжения» в Приднестровье «в ближайшее время». На следующий день власти Молдовы заявили, что не подтверждают информацию российского министерства. Заявление Минобороны России о возможных провокациях со стороны Украины госсекретарь минобороны Молдовы Валерий Мижа назвал «элементом психологической операции».

В то же время эксперты Института изучения войны предупредили, что Кремль, возможно, создает условия для «операций под чужим флагом» в Молдове и на границе Черниговской области Украины, полагает американский Институт изучения войны (ISW). В Киеве ситуацию пока не комментировал.