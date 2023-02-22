Армения готова открыть коммуникации, но они должны действовать в рамках законодательства страны. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, комментируя заявление президента Азербайджана об установлении КПП в Лачине и на обоих концах Зангезурского коридора.

«Наш ответ однозначен и мы заявили об этом сразу после перекрытия Лачинского коридора. Функционирование Лачинского коридора оговорено в трехстороннем документе, подписанном в том числе президентом Азербайджана. Новые переговоры по Лачинскому коридору с применением силы и с угрозой ее применения для нас неприемлемы», – сказал Мирзоян.

В то же время, Мирзоян продолжил, что «Армения в любой момент может разблокировать дороги, как только будет оговорено, что все пути будут функционировать в рамках суверенитета и законодательства тех стран, через которые они проходят».