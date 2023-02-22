Исполняющий обязанности министра иностранных дел Словакии Растислав Качер обругал матом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, раскритиковав его за «антиукраинскую позицию». Об этом сообщает портал Pluska.sk.

Глава словацкого МИД отметил, что Европейский союз един в помощи Киеву, однако Венгрия держится в стороне. Качер назвал неприемлемой позицию Орбана. «На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это «просто военный конфликт между двумя славянскими государствами». <…>. Как отвратительно. Как жалко», — заявил он.

Затем Качер решил обматерить венгерского премьера на русском языке. «У меня есть только одно послание для соратников [президента России] Владимира Путина, особенно из Прикарпатья и высокогорья, для всех, кто хочет мира ценой разрушения Украины: «Иди на ****!»», — высказался он.