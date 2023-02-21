Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался встречаться с родителями военнослужащих, погибших при пожаре во временной казарме в селе Азат Гегаркуникской области. Об этом сообщил адвокат родителей Норайр Норикян в соцсетях.

Он напомнил, что 20 февраля родителей принял представитель аппарата премьера, который обещал передать главе кабмина требование родителе о встрече.

«Однако сегодня он связался с родителями и официально сообщил, что Пашинян проявляет большой интерес к указанному уголовному производству, учитывая, что дело касается вооруженных сил и погибших военнослужащих, однако на этапе расследования уголовного дела не считает целесообразным встречаться с ними», — отметил адвокат.