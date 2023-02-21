Российский рок-музыкант, солист группы ДДТ Юрий Шевчук выпустил антивоенный клип на композицию «Родина, вернись домой».

Известно, что впервые певец строки композиции прочел как стих в интервью Катерине Гордеевой, впрочем, ближе к годовщине полномасштабного российского вторжения рокер положил его на музыку, записал песню и снял на нее ролик.

В клипе на фоне кадров с боевыми действиями Юрий Шевчук призвал свою страну прекратить войну на территории Украины и заняться своими делами.

