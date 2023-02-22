Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил необходимость повышения пенсионного возраста в стране увеличением продолжительности жизни и числа пенсионеров.

«У нас меньше работающих, чем 20 лет назад, у нас больше пенсионеров, и мы живем дольше. Неправильно говорить, что мы можем сохранить тот же самый возраст [выхода на пенсию], так не пойдет», — сказал французский лидер, общаясь во вторник с сотрудниками оптового рынка Рюнжи в 13 км к югу от Парижа. Запись выступления опубликована на странице Елисейского дворца в Twitter.

Макрон подчеркнул, что реформа «поможет обогатить государство».

«Люди знают, что необходимо работать в среднем немного дольше, всем нам, потому что иначе мы не сможем финансировать наши пенсии должным образом», — отметил он.

В середине января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила проект реформы, согласно которому возраст выхода на пенсию должен быть увеличен с 62 до 64 лет к 2030 году. Проект также предполагает повышение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс. и отмену целого ряда специальных пенсионных режимов в различных отраслях. Эта правительственная инициатива вызвала недовольство профсоюзов, которые провели уже пять акций протеста против нее, отмечает ТАСС.

Позднее власти дали понять, что изучают возможность разрешить некоторым категориям работников выходить на пенсию в 63 года. Эта норма, в частности, может быть распространена на граждан, которые начали работать до достижения 21 года и вносили пенсионные взносы на протяжении не менее 43 лет.