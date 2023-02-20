В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, которая заживо сожгла полуторагодовалую дочь на глазах восьмилетнего сына. Об этом в понедельник, 20 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева.

Женщину обвиняют по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью»). По данным следствия, 20 февраля россиянка с двумя детьми приехали к складским помещениям в селе Урожайном, где облила младшую дочь горючей жидкостью и подожгла. Ребенок скончался на месте, женщина с места преступления скрылась, однако вскоре была задержана.

По данным «КП-Барнаул», мотивом преступления стало желание «изгнать из дочери духов».

Как сообщил источник в правоохранительных органах, женщина официально не состояла в браке и воспитывала троих детей, старшему было 15 лет. Семья находилась на учете как неблагополучная. 25 января суд ограничил мать в родительских правах, детей должны были забрать органы опеки. Решается вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, в чьи обязанности входил контроль за семьей.