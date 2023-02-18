В Мюнхене проходит конференция по безопасности. В пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе» в рамках конференции принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Присутствующие в зале журналисты поймали армянского премьера за достойным его занятием. Пока лидеры стран региона обсуждали вопросы, связанные с будущим региона и геополитической ситуацией, армянский премьер не придумал ничего лучше, чем теребить явно выключенный микрофон.