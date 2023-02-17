Владимир Путин лично принимает решение о помиловании заключенных, которые соглашаются отправиться на войну в Украину. Об этом сообщает журналист Андрей Захаров со ссылкой на данные полицейской базы, в которой есть информация о том, какие преступления совершил человек, когда был осужден, где отбывал наказание и когда освободился.

«Единственный легальный способ освободить насильника, убийцу или вора, осужденных прочно и надолго, — это помилование президента. Но власти не хотели это подтверждать. <…> Я попросил человека, имеющего доступ к ИБД-Ф [полицейская база], проверить пару зэков, которые засветились на видео с Пригожиным. <…> У обоих в ИБД-Ф стоит одна и та же пометка: „Освобожден от дальнейшего отбывания наказания на основании указа президента „О помиловании”. И стоит дата указа — 6 июля 2022 года. В открытых реестрах его, понятно, нет: ближайшие опубликованные указы датированы 5 и 8 июля, и между ними, судя по номерам, — пять неопубликованных указов», — рассказал Захаров.

Судя по информации в базе, судимость у обоих снята (один из бывших заключенных был судим за убийство, второй — за разбой).