Несмотря на то, что после принятия закона «О СМИ» прошло много времени, глава представительства Европейского союза в Азербайджане, посол Петер Михалко провел закрытую встречу с группой журналистов в Баку, сообщает АПА со ссылкой на депутата Сахиба Алыева, который выступил на заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что проведение этой встречи не обусловлено обеспокоенностью по поводу свободы слова в Азербайджане: «В этом законе говорится только о регулирующих шагах. До принятия этого закона велись широкие обсуждения на различных платформах, в том числе с парламентом. В таком случае, какова цель такого шага, сделанного под видом слушаний? Среди тех, кто участвовал в том мероприятии, есть аксакалы журналистики. Следует учитывать, что цель тех, кто использует некоторых азербайджанцев за границей с целью критики властей, не изменилась. С другой стороны, нужно учитывать также, что шаги, предпринимаемые сегодня под предлогом размещения наблюдательной миссии на границе Армении с нашей страной, направлены на недопущение полной гарантии суверенитета Азербайджана. Те, кто участвовал в этом мероприятии, также должны понимать цель этого».

Спикер Сахиба Гафарова подчеркнула важность поднятого вопроса и поручила дать возможность депутату провести в парламенте пресс-конференцию в этой связи.