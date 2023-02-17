В Москве напомнил о себе скандально известный армянский лоббист Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Едва услышав про телефонный разговор президентов Азербайджана и Украины, сей персонаж заторопился в эфир радиостанции «Говорит Москва» (главный редактор — Роман Бабаян), где принялся ябедничать на Азербайджан: «Мы должны удерживать периметр всеми возможными средствами. Конечно, дипломатические средства лучше — они дешевле как минимум военных. Мы более-менее эффективно пытаемся эту линию проводить, что совсем не исключает того, что в каких-то случаях мы вынуждены закрывать глаза. Азербайджан поставляет вооружение на Украину, мины поставляет, произведённые не когда-нибудь, в 2022 году, мы закрываем на это глаза. Мы вынужденно закрываем, мы не хотим обострений. Мы стараемся удержать периметр, но нам нужно огрызаться периодически. Я говорю сейчас не только об Азербайджане, а и в связи с Казахстаном, в связи со всеми остальными, иначе нас перестанут уважать».

Оставим в стороне вопрос, откуда у Затулина такие сногсшибательные сведения о поставках из Азербайджана в Украину оружия, и в частности, мин. Тем более что МИД России уже пытался надувать щеки и грозить пальчиком, когда Азербайджан в качестве гуманитарной помощи отправлял в Украину трансформаторы и генераторы. Тем более не станем ставить перед Затулиным непосильную «интеллектуальную задачу» и спрашивать: как в этом случае Азербайджан должен был реагировать на поставки Армении российского оружия в подарок? Тем более что зампред думского комитета не может в хотя бы глубине души не понимать, кто на Южном Кавказе совершил агрессию и оккупировал чужие территории, а кто защищался. Озвучим другие вопросы.

Для начала, как именно советует «огрызаться» господин Затулин? Он уверен, что сегодня, на фоне украинской войны, России остро необходимо «обрушить» еще и отношения с Азербайджаном и Казахстаном? Может быть, Затулин считает нашу страну «мягкой мишенью» и удобной целью для «маленькой победоносной войны»? Вынуждены разочаровать.

И самое главное, если уж хочется надувать щеки, то России не следовало бы «закрывать глаза» не на трансформаторы и генераторы, отправленные в Украину, а на памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде в Ереване. На последовательный срыв Арменией российских посреднических инициатив. На нынешнее заигрывание Еревана с Евросоюзом и попытки создать европейское военное присутствие на границе с Азербайджаном. А если обидеть своих спонсоров не хватает решимости, политической воли и еще много чего, то лучше вообще не открывать рот в эфире. Даже у Романа Бабаяна.

Отдел политики Minval.az