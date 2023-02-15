Властям регионов следует оказывать помощь семьям погибших в ходе «военной операции» в Украине, а не раскрывать число погибших, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Он отметил, что при исполнении боевых задач потери неизбежны и пообещал не забывать о погибших военных.

«Но я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в «СВО». У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях. Наши парни сами выбирают этот героический путь. Осознанно. Командующий состав делает всё, чтобы максимально сберечь жизни воинов. Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом — столько», — пишет Кадыров.

Он отметил, что среди погибших есть чеченцы, однако в регионе » вместо того, чтобы повсеместно говорить об этом», помогают их семьям. »Призываю власти на местах заниматься решением вопросов семей погибших и пострадавших бойцов, и не комментировать потери», — добавил глава Чечни.