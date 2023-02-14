В армянских СМИ появилась информация, что беглый российский миллиардер Рубен Варданян, которого российские миротворцы секретными путями переправляли в Армению 6 февраля, возвращен в Ханкенди. По сведениям АрмСМИ Варданян, тайно вывезенный из Карабаха на грузовике, принадлежащем миротворцам, был доставлен в Москву для получения новых указаний и поручений.

Сообщается, что в Москве Варданян особого желания возвращаться в Ханкенди не проявил и согласился на это только после откровенного нажима и угроз. Вернули скандального олигарха в Ханкенди тем же путём — в «миротворческом» грузовике.

Есть старая мудрость: в одну реку нельзя войти дважды. Тем более нельзя дважды войти в один и тот же политический проект, в особенности провалившийся. Вернуть Варданяна в Ханкенди можно, но вряд ли получится возвратить ситуацию к ранней осени 2022 года, когда Рубен Карленович разливался соловьем, обещая «арцахским братьям» золотые горы, молочные реки, кисельные берега, второе дыхание «миацума» и лоббистскую поддержку. Но теперь «обнулить» плачевные результаты его деятельности уже не получится.

Второй, и куда более важный вопрос, с какими именно поручениями и инструкциями провокатор-олигарх возвращается в Ханкенди. Как полагают многие эксперты, возвращение Варданяна — явный признак игры «на обострение», которую ведут в регионе его хозяева. «Законодательные инициативы» Араика Арутюняна, который вдруг решил уточнить полномочия «президента Карабаха» и передачи власти, если «в военной ситуации» эта должность окажется вакантной, еще один пусть косвенный, но весьма информативный признак, что в стане ханкендинских сепаратистов планируют очередную игру на обострение. А тайная поездка Варданяна в Москву показывает, откуда именно пришёл приказ на этот сценарий. Тем более что тот же Араик Арутюнян клятвенно заверяет, что в Карабахе оружия больше, чем в самой Армении. Наконец, не исключён и циничный расчёт, будто бы сегодня, на фоне землетрясения, Турции будет не до помощи Азербайджану.

Оставим в стороне, будет ли России до помощи Армении на фоне украинской войны. Как показали 44 дня осенью 2020 года, в Москве некоторые ждали и ждут, что Армения сама сделает для нее грязную работу по разрыву трубопроводов, дестабилизации ситуации в Азербайджане и т.д.

Но смеем заверить: у Азербайджана достаточно сил и ресурсов, чтобы пресечь провокационную возню, если сепаратисты в Ханкенди пересекут «красные линии»7 Это показали и операция «Фаррух», и операция «Возмездие», и 44-дневная война. И если они ничему не научили Варданяна и его хозяев. Это значит, что вся ответственность за последствия таких игр ляжет на них. А последствия эти будут самыми тяжелыми именно для устроителей провокаций.

Отдел политики Minval.az