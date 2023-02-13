Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он готов вести переговоры с Владимиром Зеленским один на один, и «поставил бы его на своё место».

«Я считаю, что Зеленский — террорист, деревенский сатанист, фашист он. И с ним вести переговоры, я считаю, неправильно. Вот если меня отправят к нему один на один, то можно было вести переговоры. Но я быстро переубедил бы его. Я бы быстро подписал бы все документы, которые необходимы. А так сделать из него героя там, вести с ним переговоры, я считаю, неправильно», — отметил он.

Кадыров уточнил, что ничего бы не сказал Зеленскому: «Я ничего не сказал бы, и заставил бы сделать то, что нужно. Я психолог. Я понимаю очень хорошо людей, я могу управлять».

Глава Чечни также добавил, что российские войска могут дойти до Киева за три дня и забрать его, если будет приказ президента.

В целом, он считает, что до конца года «все поставленные задачи в рамках спецоперации будут выполнены на 100%». Он также заявил, что оставление Россией в рамках «спецоперации» территорий на Украине было «военно-тактическим ходом».