Власти Турции отказались от предложения Кипра по отправке в страну спасательной команды для помощи в ликвидации последствий землетрясения, заявили в кипрском МИД. Как отметили в ведомстве, изначально Анкара поддерживала соответствующую инициативу Никосии.

«Несмотря на первоначальное принятие нашего предложения о помощи в спасательных работах, Турция «любезно отклонила» предложение Кипра о развертывании поисково-спасательной группы на месте <…> Предложение остается в силе!» — говорится в сообщении МИД Кипра, размещенном в Twitter ведомства.