Спикер Европарламента Роберта Метсола написала письмо спикеру Милли Меджлиса Азербайджана Сахибе Гафаровой. Фотокопия этого послания оказалась в распоряжении Minval.az — из заслуживающих доверия источников. Госпожа Метсола на официальном бланке Европарламента, в официальном письме на имя спикера парламента Азербайджана, еще 20 декабря депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев сказал о Европарламенте и его депутатах нечто нелицеприятное. К вящему возмущению евроспикера, Турал Гянджалиев заявляет, что в Европарламенте создан коррупционный механизм, что наворованное в Карабахе золото течёт в карманы депутатов, которые затем обвиняют Азербайджан во всех смертных грехах. А затем «ретвитнул» статью, где в коррупции обвиняли сопредседателя делегации ЕП по связям с Южным Кавказом Марину Кальюранд, в девичестве Раевскую, в коррупции.

И вот Роберта Метсола строчит свою раздражённую «еврокляузу». И требует, именно требует, от Сахибы Гафаровой предпринять необходимые шаги, чтобы не допускать подобного в будущем.

Прежде всего, Роберте Метсола после скандала с Евой Кайли вряд ли стоит биться в истерике и доказывать, будто бы слова «Европарламент» и «коррупция» в одном предложении стоять ну никак не могут. А в Азербайджане прекрасно осведомлены и об активности в его коридорах и на трибунах «армянского лобби» — поверьте, у нас было время изучить вопрос.

Тем более известно другое. Депутаты Европарламента неоднократно выступали с его трибуны с откровенно исламофобскими и тюркофобскими заявлениями. Как уже рассказывал Minval, устраивали в его коридорах акции в поддержку Армении На основе «христианской солидарности». Многократно тиражировали самые нелепые фейки в адрес Азербайджана. И каждый раз руководство Европарламента разводит руками: демократия, свобода слова, люди имеют право высказывать свое мнение…

А теперь выясняется, что эта самая «свобода слова» европейским исламофобам полагается, а вот депутат парламента Азербайджана высказывать критику в адрес Европарламента права не имеет. Евродепутаты имеют право нести любую чушь в адрес Азербайджана, Турции, озвучивать откровенные фейки, а вот азербайджанским депутатам критиковать Европарламент ни-з-зя?

И, наконец, каких именно шагов требует Роберта Метсола от Сахибы Гафаровой? Установить «парламентскую цензуру»? Категорически запретить Туралу Гянджалиеву высказывать свое мнение?

Возможно, Ребекка Метсола не в курсе, но Турал Гянджалиев —депутат от Ханкендинского округа. И он защищает интересы своих избирателей. Интересы вполне законные. И что же — теперь выясняется, что отрабатывать деньги своих спонсоров депутаты Европарламента могут, а защищать интересы своих избирателей депутатам Милли Меджлиса не полагается?

Добавим от себя: речь идет о заявлениях для СМИ и активности в соцсетях. И надо ли так понимать, что спикер Европарламента требует от спикера Милли Меджлиса ввести цензуру в СМИ? И еще установить цензуру в соцсетях? Это тот самый Европарламент, чьи нотации и нравоучения по поводу свободы слова, демократии, европейских ценностей и прав человека набили нам мозоли на ушах. И как теперь понимать эпистолярную истерику Роберты Метсола? Европейские ценности нужны исключительно для придирок к Азербайджану? Но нашим гражданам, включая депутатов парламента, пользоваться ими не полагается? То есть, в представлении Европарламента, демократия — это «только для белых», но никак не для «чёрных»? И именно так, по мнению руководства ЕП, должны выглядеть «европейские ценности»? И как бы это поделикатнее выразиться, советовалась ли с кем-то госпожа Роберта Метсола, прежде чем отправить такое в Баку? Она вообще понимала, кому и что пишет и чего требует? А ее команда — там тоже не задумались о реакции? Сочли, что в Азербайджане не смогут сложить два и два и не будут задавать вопросы, насколько требования их шефа соотносятся с базовыми принципами демократии, свободы слова и просто цивилизованных норм поведения? Или не рискнули предупредить мадам спикера о последствиях такой еврокляузы?

Судя по всему, коррупция — это далеко не единственная проблема Европарламента.

Нурани