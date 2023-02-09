В Турцию отправляется новая группа сотрудников МЧС Азербайджана. В зону катастрофического землетрясения прибывают все новые группы спасателей — разбор завалов продолжается, растет число и погибших, и раненых — и это означает, что там, под развалинами, ждут помощи живые люди, и у них еще есть шанс на спасение и на жизнь. Помощь направляет даже Украина — на фоне собственной войны и разбора завалов жилых домов, рухнувших от российских ракетных ударов. Помочь предложила Греция, у которой с Турцией не лучшие отношения.

И на этом фоне весьма показательной оказалась реакция армянской общественности. Нет, на официальном уровне Никол Пашинян выдавил из себя официальные соболезнования. Но даже близкая к нему тг-помойка «Баграмяна, 26» в первые часы после подземных толчков умудрилась подписать фотографии из зоны бедствия «Кадры из Малатии и Диярбакыр (Тигранакерт)». Его «самодеятельные» коллеги договариваются до сентенций в стиле «землетрясение было в Западной Армении, просто после 1915 года в этой Армении живут не армяне». А затем в соцсетях и на ТГ-каналах армянские пользователи, которых точнее всего было бы назвать трусливыми ничтожествами, устроили форменный «танец на костях». Разброс мнений — от откровенного злорадства и до «напоминаний» об исторических претензиях к Турции. В Телеграмме активно «постят» отрывки из киноподелок на тему «геноцида армян». Потирают руки, что никак не удаётся погасить пожар в порту Искендеруна. О землетрясении публикуется исключительно «негатив».

Наконец, нашлись и те, кто опять поднимает визг в стиле «помогать надо 120 тысячам армян «Арцаха», а не «этим туркам»».

Справедливости ради, опозорились не только в Армении— достаточно вспомнить отвратительную выходку французского «Шарли Эбдо». Украинские СМИ публикуют волну злорадства в российских соцсетях — притом что власти РФ достаточно оперативно откликнулись на землетрясение, отправили в Турцию своих спасателей, а теперь еще и противопожарный самолёт-амфибию. Но волна ненависти и злорадства в Армении — это нечто уникальное. Тем более что тут речь идёт не об отдельных пользователях соцсетей, а о популярных ТГ-каналах, которые считаются здесь этакими «опинион-мейкерами». То есть «создающими общественное мнение».

Можно, конечно, найти объяснение: дескать, застарелая вражда, та самая «стародавняя резня», ненависть нагнетали в течение более чем века, и сразу переключиться на сочувствие и эмпатию не получается. Можно даже попытаться «пристегнуть» сюда внутриполитические разногласия — дескать, это очередной повод обвинить Пашиняна в недостаточном следовании «заветам армянского дела».

Но есть у этой трагедии простое «человеческое» измерение. Есть простые правила приличия: горю надо сочувствовать, оставив в стороне политические споры. Механизм реагирования в рамках ЕС, куда не входит Турция, активирует сегодня Швеция, готовность оказать помощь выражает Греция…Но даже если не хватает на сочувствие, всегда есть возможность банально промолчать, не демонстрировать свою ненависть и злорадство. И если ереванских «властителей дум» не хватило даже на это…

Тогда получается, что тектонический разлом прошёл не по границам Аравийской и Анатолийской тектонических плит. Он прошёл между людьми и ничтожествами. Без полутонов и без шансов что-либо исправить и убедить, будто бы кто-то кого-то «не так понял».

А.Шакур