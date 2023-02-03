Евросоюз дал понять Украине, что членство в организации — это марафон и некоторые «атлеты» бегут в союз уже более тридцати лет. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова украинского премьера Дениса Шмыгаля о том, что страна присоединится к ЕС за два года.

«На этот вопрос уже ответили в самом Евросоюзе — «Украина находится на расстоянии «световых лет» от членства в ЕС». На днях это ещё раз подтвердили в Еврокомиссии — «членство в ЕС — это марафон, а не спринт». Как мы знаем, некоторые «атлеты» (Турция, к примеру) бегут уже более 30 лет», — цитирует Захарову МИД РФ.