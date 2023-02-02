Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сможет вводить войска без санкции Совета безопасности ООН, заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24», отметив, что соответствующие изменения в устав организации уже готовятся.

«Сейчас по предложению Казахстана мы вносим дополнение в это соглашение, потому что в нем сказано, что миротворческие силы ОДКБ развертываются по согласованию и с санкции Совета безопасности ООН», — сказал Лавров.

Он объяснил, что в ОДКБ считают избыточным это положение, поскольку для ввода миротворцев достаточно просьбы легитимного правительства, как это произошло в январе 2022 года во время беспорядков в Казахстане.