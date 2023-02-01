Сегодня, 1 февраля, в Волгограде возле музея-панорамы «Сталинградская битва» открыли памятник генералиссимусу Иосифу Сталину, а также еще двум советским маршалам — Георгию Жукову и Александру Василевскому. Всего в 120 метрах от памятника жертвам политических репрессий, уточняет издание «Новосибирск онлайн».

Решение об установке трех бюстов на месте, где до этого стоял памятник Георгию Жукову, было принято сравнительно недавно.

Cегодня же всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты опроса волгоградцев. У жителей города-героя спрашивали, хотят ли они переименования в Сталинград.

— Результаты опроса показывают, что 67% жителей Волгограда, принявших участие в исследовании, скорее не поддерживают эту инициативу, — говорится в отчете ВЦИОМ. — По мнению волгоградцев, переименование приведет к большим финансовым затратам (так считает 21% опрошенных), не имеет смысла — считают 12% респондентов. Еще 11% считают, что переименование даже вредно, поскольку не нужно жить прошлым.

