Легендарный британский рок-музыкант Оззи Осборн, которого называют «крестным отцом хеви-метала», объявил о завершении творческой карьеры. Причиной стали серьезные проблемы со здоровьем. Об этом звезда написал в Instagram.

Как известно, с 2020 года артист страдает на болезнь Паркинсона. Также после аварии, в которой исполнитель повредил позвоночник, он практически не передвигается самостоятельно.

Знаменитость заявил, что уход со сцены стал самым сложным решением в его жизни.

«Это, вероятно, одна из самых трудных вещей, которыми мне когда-либо приходилось делиться с моими преданными поклонниками. Как вы все, наверное, знаете, четыре года назад, в этом месяце, я попал в серьезную аварию, в результате которой повредил позвоночник. Моей единственной целью в течение всего этого времени было вернуться на сцену. Мой певческий голос в порядке. Однако после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии и совсем недавно новаторского лечения кибернетикой (HAL), мое тело все еще физически слабо», — сказал артист.

На сцене Осборна не видели с 2019 года, когда у нго должен был состояться большой тур по странам Европы.

«Поверьте мне, когда я говорю, что мысль о том, что я разочаровываю своих фанатов, действительно выводит меня из себя больше, чем вы можете себе представить. Никогда бы не подумал, что мои гастрольные дни закончатся таким образом. Сейчас моя команда придумывает идеи, где я смогу выступать без необходимости переезжать из города в город и из страны в страну», — добавил звезда.

Также он поблагодарил семью, коллег, команду и фанатов за поддержку на протяжении всего его карьерного пути.