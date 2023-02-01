Прокуратура штата Нью-Мексико официально предъявила актеру Алеку Болдуину и консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид обвинения в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма «Ржавчина».

По данным телеканала, Болдуина и Гутьеррес-Рид обвиняют по двум пунктам статьи о непреднамеренном убийстве. Если присяжные признают их виновными, то актер и консультант будут приговорены только по одному из них. Какой из двух пунктов обвинения является более подходящим, должны будут определить присяжные. Первый пункт предусматривает до 18 месяцев тюремного заключения, второй — до пяти лет лишения свободы.