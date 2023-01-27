В Сети обратили внимание на то, что в момент нападения на здание посольства Азербайджана в Иране террорист показал иранскому полицейскому, находившемуся в охранной будке, знак «V», который часто используется на Ближнем Востоке, в том числе со стороны бойцов SEPAH.

Так, нападавший дал понять иранскому охраннику, что он свой. Затем мы наблюдаем, как иранский охранник не предпринял никаких действий для предотвращения преступления либо действий, направленных на вызов подкрепления.