В Тегеране в пятницу, 27 января, прошла антиазербайджанская акция, участники которой требовали «разблокировки» Лачинской дороги.
Акция в поддержку армянских сепаратистов прошла в церкви Святого Саркиса, сообщают СМИ.
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Саркис Хомейни! 🤘 Allah mehriban eləsin ! Lap üçüncü bacıdır Fransa üçün. Как там у Пушкина? Три девицы под окном… эти девицы , Макрон, Хомейни и Святой Саркис — Пашик!
Ты посмотри какая «толерантная» полиция в Тегеране… И после этого эти кретины хотят, чтобы кто-то поверил в бытовую подоплёку нападения и убийства наших граждан?? Ни дать, ни взять, парнокопытные………. Честно говоря, это «государство» ничего кроме отвращения вызывать не может.
Тегеранский террористичестко — фашистский режим поддерживает ереванский национал — фашистский режим .
Надо фарсам преподать урок , чтоб поняли , что к чему .