Группа деятелей культуры и искусства отказалась от членства в Союзе кинематографистов Азербайджана, передает АПА.

Народный писатель Натиг Расулзаде сказал, что вопрос об отказе от членства стоял уже давно.

«Я давно отказался от этого членства. Потому что, меня, как народного писателя, не включили ни в секретариат, ни в руководство. Я считаю, что это несправедливо. Вы знаете, я не хлопаю дверью, когда покидаю какую-то структуру. Я не люблю шум. Если так много людей отказались от членства, значит, здесь что-то не так. И вообще, я уже лет 5-6, как оборвал связи с Союзом».

Народный артист Анвар Гасанов отметил, что у Союза нет функционала.

«Для чего этот Союз вообще существует? Для чего он нужен? Что он сделал для азербайджанского кино, я не знаю. Сколько времени я болею, мне сказали, что Союз выделил мне деньги на помощь, но ничего такого не было. Ни один манат не был выделен. Это все ложь».

Народный артист Тариэль Гасымов также в числе тех, кто отказался от членства.

«Я снялся в 17 фильмах в Узбекистане. Недавно для моего приглашения на юбилей Шохрата Аббасова в Баку, Союз направили телеграмму. Но мне об этом не сказали. Вы можете себе представить? Шафига Мамедова скрыла это от меня. После этого я уже отказался от членства. Шафига Мамедова снова была избрана председателем, я не знаю, я ее не выбирал, я не собирался ее выбирать».

Сообщается, что всего от членства в Союзе отказались около 20 представителей искусства. Среди них народный артист Абдул Махмудов, народный артист Рамиз Меликов, заслуженный деятель искусств Явер Рзаев, заслуженная артистка Гульшад Бахшиева, заслуженная артистка Мунаввар Алиева.

Некоторое время назад пресс-секретарь СК Али Велиев также заявил, что покидает пост пресс-секретаря Союза.