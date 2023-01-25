Борьба с нецензурными словами и излишним использованием иностранной лексики включена в Основы государственной культурной политики. Об этом говорится в опубликованном в среду указе президента РФ Владимира Путина.

Согласно документу, новым абзацем дополнен подраздел, касающийся мер языковой политики: «Защита и поддержка русского языка как государственного языка РФ, обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка (в том числе недопущение нецензурной лексики) и противодействие излишнему использованию иностранной лексики».