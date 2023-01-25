В Ханкенди под контролем РМК продолжаются игры в «государственность». Здесь действует не только «парламент» и «офис президента», но и суды. И как теперь сообщает популярный ереванский блоггер Роман Багдасарян. По его сведениям, «начинается судебное заседание в «Степанакерте» (здесь и далее кавычки наши — Minval) над тремя убийцами из Шушинской тюрьмы, которые в 2016 году по приказу «начальника ИВС» убили невинного жителя «Степанакерта». По моим сведениям, «СНБ Арцаха» и отдельные его люди, делают всё возможное, чтобы убийцы не сели в тюрьму. Один из заказчиков и исполнителей имеет брата в «СНБ Арцаха»». Более того, как уверяет Багдасарян, «с 1994 года по 2022 год руководители «Арцаха», начальники тюрем, генералы, «СНБ» и «МВД Арцаха» убили, бросили незаконно в тюрьму и пытали 1048 человек!!!»

Намеренно вынесем за скобки попытки того же Багдасаряна уверить всех и вся, будто бы Араик Арутюнян — «не убийца». Араик Арутюнян — военный преступник, который несёт прямую ответственность за ракетные удары по жилым кварталам азербайджанских городов.

Но здесь речь о другом. То, что все «политические» вопросы в Ханкенди решались при помощи автомата Калашникова и брошенной в окно гранаты, уже давно не новость и не сенсация. Достаточно вспомнить убийство первого лидера сепаратистов Артура Мкртчяна, после чего лидерство здесь смог захватить Роберт Кочарян. И того, что такими же методами «решались вопросы» не только в верхах, тоже следовало ожидать — в «государстве», сам факт существования которого противоречит и национальным, и международным правовым нормам, закон действовать не может априори. Но названные цифры правового произвола на оккупированных землях по-настоящему шокируют. С учетом крошечного местного населения — тем более.

А теперь вспомним: в «десятые» годы XXI века правозащитные организации типа Freedom House объявили, что отныне они будут «мониторить» ситуацию с правами человека и на «непризнанных территориях». И в 2015 году объявили, что по уровню прав и свобод в оккупированном на тот момент Нагорном Карабахе дела обстоят лучше, чем в Азербайджане! Нарушенные грубейшим образом права изгнанных с этой территории азербайджанцев «правозащитники», разумеется, во внимание не приняли. Но теперь выясняется, что они «не заметили» более чем тысячу «кейсов» бессудных казней, арестов, пыток!

Теоретически можно было бы отмахнуться: дескать, «непризнанная территория», здесь полноценный мониторинг провести вряд ли возможно. Но если так, то нечего было и браться. Тем более недопустимо было игнорировать «этнические чистки» азербайджанцев. Иначе вся история очень напоминает попытку сфабриковать «аргументы» для продолжения оккупации азербайджанских земель. Тем более что те же правозащитники с той же энергией «лакировали» ситуацию и в самой Армении. Где уж точно условия для мониторинга были. Достаточно вспомнить восторженные отзывы евронаблюдателей после президентских выборов в Армении в 2008 году и расстрел митинга протеста против фальсификации этих выборов. Сам факт «шашлычной революции» Пашиняна тоже не свидетельствует о «работающей демократии» в Армении. А погромы в редакциях, смерти обвиняемых прямо в зале суда и фактическое уничтожение независимости Конституционного суда Армении как минимум заставляют усомниться, стоит ли считать и Пашиняна таким уж демократом.

Так что самое время вспоминать ироничную и не очень политкорректную переделку советского штампа насчёт «прав человека и гражданина» в «права человека и армянина». Где, по мнению околоправозащитной «тусовки», политической верхушке должно быть позволено все, а что там происходит с рядовыми гражданами, никого особо не волнует.

И меньше всего хотелось бы оказаться в роли таких вот «любимчиков» у правозащитников.

Нурани, обозреватель