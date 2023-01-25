Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил американскому лидеру Джо Байдену и канцлеру ФРГ Олафу Шольцу остановить тиканье ядерных часов. Об этом он сказал РИА Новости.

«Пусть часовщики Байден и Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время», — заявил Медведев.

По его словам, для этого Байдену и Шольцу «нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела».

Ранее президент издания Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон сообщила о переводе стрелок символических часов Судного дня на 10 секунд вперёд ближе к «ядерной полуночи».

По её словам, это означает, что до «точки ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд.