Киноленты «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Аватар: путь воды» Джеймса Кэмерона и ещё восемь картин вошли в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Об этом информирует Американская академия киноискусств.

За награду в данной категории также будут бороться: «На западном фронте без перемен», «Банши Инишерина», «Тар», «Элвис», «Всё везде и сразу», «Топ Ган: Мэверик», «Треугольник печали», «Женские сплетни».

Статуэтку за лучшую режиссуру могут получить Мартин МакДона («Банши Инишерина»), Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт («Всё везде и сразу»), Стивен Спилберг («Фабельманы»), Тодд Филд («Тар») и Рубен Эстлунд («Треугольник печали»).

В номинации «Лучшая актриса» представлены Кейт Бланшетт («Тар»), Ана де Армас («Блондинка»), Андреа Райзборо («Ради Лесли»), Мишель Уильямс («Фабельманы»), Мишель Йео («Всё везде и сразу»). А за номинацию «Лучший актёр» поборются Остин Батлер («Элвис»), Колин Фаррелл («Банши Инишерина»), Брендан Фрейзер («Кит»), Пол Мескал («Солнце моё») и Билл Найи («Жить»).

Также на звание лучшего иностранного фильма претендуют: «Иа» (Польша), «На Западном фронте без перемен» (Германия), «Близко» (Бельгия), «Тихоня» (Ирландия) и «Аргентина, 1985» (Аргентина). Напомним, 95-я ежегодная церемония вручения премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе.