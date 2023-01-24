Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего в понедельник, 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкары при вступлении в Североатлантический альянс после субботней акции с сожжением Корана возле посольства Турции в Стокгольме.

В интервью телеканалу Welt Столтенберг отметил, что «свобода самовыражения и свобода мнений являются ценными активами как в Швеции, так и в других странах НАТО».

«И именно поэтому эти неподобающие действия не являются автоматически незаконными», — отметид генсек альянса, добавив, что шведское правительство осудило акцию «в очень четких выражениях».