Главы МИД стран Европейского союза утвердили создание «гражданской миссии» в Армении для «содействия урегулированию на Кавказе» на 2 года, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

В соответствующем заявлении Совета ЕС приводится цитата главы внешнеполитической службы Жозепа Борреля о том, что создание миссии «запускает новую фазу в усилиях Евросоюза на Южном Кавказе».

Как уже писал Minval, об отправке Евросоюзом новой миссии в Армению 10 января резко высказался президент Ильхам Алиев.

«Пражская встреча имела еще один момент. Он остался несколько в стороне от общего контекста, и это — направление миссии европейских наблюдателей на территорию Армении, приграничные с нами регионы. Этот вопрос тоже очень широко обсуждался. Одно из предложений заключалось в направлении этой миссии в том числе на азербайджанскую сторону. Мы возразили против этого. Но согласились с направлением миссии в Армению. В то время было обговорено и обсуждалось там, что данная миссия, состоящая из 40 человек, будет краткосрочной и продлится всего два месяца. Я тоже с этим согласился.

Но затем эта договоренность, то есть соглашение почему-то было нарушено. Конечно, это очень неприятный момент, так как мы серьезные люди. Здесь идут серьезные разговоры. Если мы о чем-то договариваемся, даже в устной форме, то должны соблюдать это. А как иначе? Спустя некоторое время высокопоставленный представитель Европейского Союза сказал, что миссия будет продлена. Вслед за этим министр иностранных дел Франции сказал, что мы продлим миссию. Конечно, мы сразу же перешли к действиям и потребовали объяснения. Что это такое? Как вы ее продлите? Ведь вы согласовали с нами направление данной миссии. Почему? А потому что это будет вблизи нашей границы. Как это возможно, чтобы с нами это не согласовали? 19 декабря срок миссии должен был завершиться, и вам следовало уехать к себе. То есть это значит обмануть нас. Как нам после этого работать с вами, как проводить обсуждения?», — говорил президент.

Он отметил, что направление очередной миссии является весьма неприятным фактом и данный данный формат переговоров с Баку подвергнется серьезной встряске.