В команде Эммануэля Макрона продолжают демонстрировать дружбу с Арменией и особое внимание к армянской общине Франции. В официальном релизе Елисейского дворца анонсирована встреча президента Пятой республики с сопредседателями Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Ара Тораняном и Мурадом Папазяном. Как указывается в документе, «президент республики воспользуется этой возможностью, чтобы отметить роль армянских организаций во Франции, напомнить о своей непоколебимой приверженности безопасности и стабильности Армении и подтвердить приверженность Франции поддержке армянского народа». Очередной реверанс в сторону Еревана, причем во Франции не заметили, что Мурада Папазяна не так давно, по слухам, не пустили в Ереван.

И все бы ничего, но о «поддержке армянского народа» в Елисейском дворце рассуждают в то время, когда далеко не лучшим образом дела обстоят у народа самой Франции. Париж уже несколько дней охвачен протестами против пенсионной реформы. В Париже на улицы вышли не менее 80 тысяч человек. Полиция ответила дубинками и слезоточивым газом.

Противостояние накаляется, на 31 января профсоюзы назначили новую акцию протеста. Шансов, что избиратели примут пенсионную реформу «на ура», нуль без палочки. Но обойтись без нее затруднительно: десятилетия «покупки голосов» при помощи раздутых социальных выплат привели к тому, к чему не могли не привести — французский бюджет просто не «вытягивает» социальные выплаты, особенно теперь, когда нужно еще и повышать военные расходы. И это не только реакция на украинскую войну. Францию бесцеремонно вышибают из ее бывших колониальных владений в Африке. Новые военные власти Буркина Фасо потребовали от Франции вывести в течение месяца ее войска из страны — здесь французские солдаты вели операции против «Аль-Каиды» и «Исламского государства». И такое происходит не только в Буркина Фасо. Франция стремительно теряет влияние в Центрально-Африканской Республике, в Мали…Париж из государств, которые на берегах Сены считали своей вотчиной, бесцеремонно выпихивает Россия в лице ЧВК «Вагнер». Доходит до смешного: в Мали на анифранцузских митингах видели портрет великого немецкого композитора. Местные «агенты влияния» не разобрались, о каком «Вагнере» идет речь. Казалось бы, такая серия «пинков» и «тычков» должна была бы заставить Францию мобилизоваться, приложить усилия, чтобы сохранить прежнее влияние…Но, увы и ах, Париж вместо этого сокращает военное присутствие в Африке. Это, конечно, хорошая иллюстрация к наполеоновским планам Парижа: в Елисейском дворе могут строить планы, как они «укрепятся» на Южном Кавказе, щелкнут по носу Турцию и Россию одновременно, но в реальности Франция не в состоянии даже удержать свою «сферу интересов» в Африке.

Здесь бы поинтересоваться у мсье Макрона: он поднимал вопрос о деятельности ЧВК «Вагнер» на переговорах в Армении? Тем более что Армения даже попала под европейские санкции за связь с «кремлевским поваром» Евгением Пригожиным: именно в Ереване получали лицензию мелкие авиакомпании, которые перевозят оружие и наемников для ЧВК «Вагнер» в Африке. Но не похоже, чтобы в Париже рискнули задать неприятные вопросы хотя бы своей сестричке.

И куда серьёзнее другое, Господин Макрон, похоже, так увлёкся обслуживанием интересов Еревана, что забыл, что он вообще-то президент Франции, а не Армении. И, пардон за цинизм, на фоне провалов и во внутренней, и во внешней политике голоса армян ему и его сторонникам помогут не очень.

Отдел политики Minval.az