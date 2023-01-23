На турнире по теннису Australian Open была совершена очередная провокация против Азербайджана.

На соревновании рядом с флагом Армении был развернут т.н «флаг» сепаратистского режима в Карабахе, сообщает Report.

Провокация была совершена группой армян по инициативе Карена Хачанова, теннисиста армянского происхождения, представляющего на турнире Россию, во время его встречи с японцем Есехито Нисиокой.

Кроме того, после игры Хачанов написал на объективе камеры слова поддержки сепаратистскому режиму на суверенных территориях Азербайджана. Федерация тенниса Азербайджана направила в связи с этим письмо в Федерацию тенниса России.

Исполнительный директор Федерации Сабира Абдуллаева заявила Report, что они серьезно относятся к случившемуся: «В Международную федерацию тенниса и Федерацию тенниса России было направлено письмо протеста в связи с недопустимыми действиями спортсмена. Мы надеемся, что подобные выходки Хачанова будут пресечены и провокаций на последующих соревнованиях не возникнет. Международная федерация и организаторы должны принять меры для предотвращения подобных ситуаций на престижных турнирах в будущем. Поступок Хачанова вредит репутации тенниса. Мы потребовали наложения штрафов, санкций и отстранения этого спортсмена от участия в турнире. Он должен понести должное наказание за провокацию против Азербайджана».