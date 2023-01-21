Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался о Михаиле Горбачеве и его жене.

«Горбачева надо судить хотя бы посмертно. Продал всех. За кусок пиццы. Политический подонок. Сдал ГДР и Варшавский договор. Предал Эриха Хонеккера и Маркуса Вольфа. Окружил себя … сами знаете кем, они там вокруг Меченого как грачи сидели. Запустил кровавый маховик сепаратизма, разваливший Советский Союз. Райка бриллиантами обвешалась — от … сами знаете какой диаспоры США», — написал в «Фейсбуке» Коротченко.