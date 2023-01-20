Власти Чечни ведут переговоры о запуске производства легкого военного автомобиля на базе завода «Чеченавто». Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона, отметив, что автомобиль, получивший название «Джихад-машина», впоследствии пройдет испытания в Российском университете спецназа.

«Накануне председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев и министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов провели ряд рабочих встреч с руководящим составом Минпромторга РФ. В рамках этих встреч обсуждался вопрос запуска производства «Джихад-машины» на производственной базе ООО «Чеченавто» с последующим проведением испытаний в Российском университете спецназа», — отметил собеседник ТАСС.

По его словам, правительство региона также прорабатывает вопрос создания крупного центра по ремонту и обслуживанию военной техники, в том числе бронированной, на территории Чеченской Республики.

«Учитывая важность наличия железной дороги для логистики, создание центра рассматривается на базе ООО «Чеченавто» или на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Грозный», — добавили в правительстве.