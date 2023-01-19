Легендарного грузинского актера и певца Вахтанга (Бубу) Кикабидзе похоронили 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси рядом с членами семьи, согласно его завещанию, сообщает Sputnik Грузия.

Гражданская панихида по Вахтангу Кикабидзе прошла 17 и 18 января в Кашветском храме Святого Георгия на проспекте Руставели, напротив здания парламента. Вынос гроба состоялся из Большого концертного зала Тбилиси (Филармония), откуда его провожали аплодисментами.

За эти дни проститься с легендарным певцом пришли тысячи людей. До кладбища гроб несли на руках.