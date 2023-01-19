Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе предчувствовал свою смерть. Российский актер Стас Садальский — друг покойного артиста, вспомнил последние слова, услышанные от звезды. Об этом он написал в Instagram.

Оказалось, что в новогоднюю ночь 2023 года Кикабидзе вспоминал о своей покойной жене Ирине, ушедшей из жизни осенью 2021 года.

«Жена Ирина умерла год назад, осенью 2021 года. Буба очень тяжело переживал ее уход, на мое поздравление с Новым годом сказал: «Не надо поздравлять, меня уже нет, я умираю», — рассказал Садальский.