Руководство российской армии признало, что не контролирует боевиков принадлежащей Евгению Пригожину ЧВК «Вагнер». Об этом глава российского Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил в письме, опубликованном 18 января депутатом Московской государственной думы Евгением Ступиным.

Ступин пытался оказать содействие семье наемника из «Вагнера», пропавшего без вести в Украине. В ЧВК отказались давать информацию, а на запрос в министерство обороны пришел ответ от имени самого Герасимова.

«Организация, именуемая вами как ЧВК «Вагнер», в состав вооруженных сил Российской Федерации не входит», – говорится в документе.

В письме Герасимов отмечает, что минобороны не может помочь родственникам независимо от того, соглашались они служить или оказались на войне «иным способом».

«Приведенные обстоятельства исключают возможность налаживания при содействии МО РФ каких-либо контактов родственников ее сотрудников с работодателем (в случае, если такие отношения имели место на добровольной или иной основе)», – написали в Генштабе.

