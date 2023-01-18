Уволенный вчера советник Офиса президента Украины Алексей Арестович внесен в базу «Миротворца».

«Профессиональный провокатор. Осуществление публичных информационных диверсий в пользу российских захватчиков. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины. Дискредитация государственных органов власти и управления», — говорится в описании к карточке профиля базы.