Армянская пропаганда в очередной раз «пробила дно». Ереванский «Спутник» в своём ТГ-канале распространил новостью: «Российские миротворцы вместе с международной благотворительной организацией «Айер Миацек» предоставили гумпомощь 237 семьям в «Мартунинском» (Ходжавендском, здесь и далее кавычки наши — Minval) районе «Нагорного Карабаха» (зоне временного размещения РМК в Карабахском экономическом районе Азербайджана — Minval)».

Опубликованы и фотографии, представленные телеграмм-каналом РМК. Тем самым Peacekeeper, относительно которого так и нет ясности, это официальный канал РМК или просто очень информированный местный блогер. Так что вопрос с использованием миротворцами армянской топонимики остается в повестке дня.

Сам факт раздачи апельсинов в авоськах тоже не удивляет. РМК регулярно раздает местному населению то гречку с тушенкой, то фломастеры, то, как теперь, апельсины. Но о раздаче гуманитарной помощи сообщил ереванский «Спутник». И вот непонятно: а как же «блокада»? Та самая, о которой не перестают верещать ереванские СМИ? «Злые экологи» апельсины для «многострадальных недосамоопределившихся» армян Карабаха все же пропустили? Вопросы риторические. В Азербайджане подсчитали: с начала пикета по «заблокированной» дороге проехал 451 автомобиль, так что никакой «блокады», «голода» и «гуманитарной катастрофы» здесь нет.

Но теперь армянский агитпроп не рискнул не сообщить о гуманитарной акции миротворцев и нечаянно сам бездарно проговорился, что никакой блокады нет. Более того, тот же «Спутник» отрапортовал, что один из пациентов, которых вывозили из Ханкенди на лечение в Армению, уже вернулся обратно. Подтвердив, что и гражданские лица проезжают через пикет без проблем. Чего в этом случае стоят все вопли о «разделённых семьях»?

Судя по всему, даже продолжать более-менее складно врать на заданную тему у АрмСМИ уже не получается.

Отдел политики Minval.az