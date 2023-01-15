В Грузии в возрасте 84 лет скончался актёр Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщает TV Mtavari.

Наиболее известная роль Кикабидзе — лётчика Валико Мизандари в фильме «Мимино» режиссёра Георгия Данелии.