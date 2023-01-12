ОДКБ должна либо действовать, либо объявить, что она не существует. Об этом в беседе с журналистами 12 января заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

«ОДКБ должна либо заявить, что граница Армении в районе Джермука, на территории Черного озера, является зоной ее ответственности, либо должна заявить, что ее зона ответственности неопределенна.

Где они хотят провести учения? Если проведут учение рядом с Джермуком, чем оно закончится?

Они придут, проведут военные учения и уйдут, а мы останемся один на один с нашим противником», — важно заявил он.