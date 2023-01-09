Удивительные метамарфозы случаются в нашем регионе, но с некоторой особенностью, переходящей местами в закономерность. Почему-то всё самое абсурдное обязательно оказывается, в конечно счёте, связанным не с кем-нибудь, а именно с нашими горе-соседями, удобно расселившимися на наших исторических землях в Западном Азербайджане. Если когда-нибудь в мире проведут олимпиаду абсурдов, то бессменными чемпионами во всех номинациях окажутся именно соседи к западу от нас.

Еще совсем недавно засланный кремлёвский казачок Рубен Варданян, которого в оппозиции называют «Рубошом» (а иногда «Рублём»), раздавал зарубежным СМИ интервью о надвигающейся на карабахских армян «гуманитарной катастрофе», положение которых он даже не смутился поставить в один ряд с блокадным Ленинградом. Не знаем, жил ли кто-нибудь из его родственников в Ленинграде в годы блокады или имел ли он возможность беседовать с ветеранами, но если бы он хоть немного, что называется, был «в теме», то, наверное, понял бы, что свободно въезжать и выезжать из Ленинграда было невозможно, как и завозить в город продукты, вывозить оттуда больных и т.д. Но со всей этой искусственной и наигранной драматичностью, которой Рубош характеризует нынешнее положение взятых, фактически, им самим и его кликой в заложники армянских жителей Карабаха, резко контрастирует неосторожное заявление, сделанное им на днях. В одном из своих выступлений он признался, что продукты в Ханкенди завозятся в конвоях миротворческого контингента, а больного пожилого мужчину вывезли в Ереван.

Стоп! Какая же это «блокада Ленинграда»? То, что участники экологической акции с первого дня объявили, что проезд грузов гуманитарного характера, а также гражданских лиц абсолютно свободен, не было секретом. Правда, в Армении пытались скрыть этот факт, он всячески замалчивался в интервью и прочих выступлениях армянских официальных лиц и частных экспертов. Более того, создавалось ложное впечатление, будто экоактивисты взяли курс чуть ли на «Голодомор». Подобная искаженная картина резко контрастировала с кадрами, как участники акции организованно и дисциплинированно расступаются перед проезжающими колоннами грузовиков, провозящих продовольствие, медикаменты и прочие предметы первой необходимости.

То, что соседи наши — лгуны, знают все. Но то, что они глупы, приходится иногда показывать им на пальцах.

Неуважаемый Рубош (он же «Рубль»)! Как вы смеете сравнивать происходящее на дороге Лачин-Ханкенди с «блокадным Ленинградом», открыто признавая при этом, что продовольствие свободно завозится в зону временного размещения РМК. Если уж кого-то и следовало бы сравнивать с гитлеровцами, то только ваших сородичей, закрывших еще 30 лет назад всякое сообщение с Нахчываном! Азербайджанцы построили новую и современную дорогу из Армении в Карабах, а вы разобрали все рельсы и шпалы на Мегринском участке. Азербайджанцы пропускают больных жителей, продовольствие, медикаменты и прочие грузы гуманитарного характера, а вы даже слышать не хотите о пропуске грузов по своей территории в Нахчыван. Так, кто из нас «гитлеровцы» — вы или мы?

Абсурд всей ситуации в том, что даже многие армяне удивились, когда Рубош сделал неосторожное признание. Хотели, было, спешно одернуть его, да опоздали — азербайджанцы вовремя «отскринили» заявление Варданяна, и теперь ему отвертеться некуда.

Ну так что, будем и дальше продолжать талдычить о «блокаде» и «Голодоморе»? Если да, то мы готовы. Только аргументов у нас найдется куда больше, чем у вас. Как и всегда.

Зухраб Дадашов