А тем временем на земле азербайджанской, в Карабахе, Араик Арутюнян продолжает играть в «президента». 7 января этот самозванец подписал ряд «указов», одним из которых освободил Виталия Баласаняна от должности «секретаря Совета безопасности Республики Арцах» и назначил туда Арарата Мелкумяна, а другим — освободил Мелкумян от должности «первого заместителя директора СНБ Арцаха».