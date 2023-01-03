Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в своих соцсетях ответил на критику в свой адрес после опубликованных селфи у открытого гроба с Пеле на церемонии прощания с ним.

«Что касается селфи, товарищи по команде Пеле просили сделать селфи всех нас вместе, но не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех для него.

Если помощь товарищу по команде Пеле вызывает критику, я с радостью приму это, но буду продолжать помогать, чем смогу, тем, кто внес свой вклад в написание легендарных страниц футбола. Я так уважаю и восхищаюсь Пеле и вчерашней церемонией, что никогда бы не сделал ничего, что было бы неуважением», — написал Инфантино.