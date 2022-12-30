Депутатам парламента Грузии больше нельзя посещать осужденного экс-президента Михаила Саакашвили без особого разрешения, такое сообщение опубликовано на сайте законодательного органа страны.

Это решение было принято спикером Шалвой Папуашвили на основании того, что, согласно Кодексу о заключении под стражу и регламенту, председатель грузинского парламента может однократно дать депутату право на вход в пенитенциарное учреждение.

С 3 октября прошлого года он выдал уже 228 разрешений депутатам, желающим посетить Саакашвили.

«Что, в свою очередь, демонстрирует, что обращение членов парламента за разрешением уже давно вышло за рамки указанной в обращении цели — ознакомиться с условиями отбывания наказания заключенным — и используется для личных или деловых встреч непосредственно с заключенным, о чем председатель парламента не раз публично указал», — цитирует заявление Sputnik Грузия.

Подчеркивается, что уже выданные разрешения продолжают действовать.