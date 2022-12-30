Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает СССР неотъемлемой частью истории Российской Федерации.

«Это приблизительно тема для двух-, трехчасовой лекции. Причем сколько будет лекторов, столько будет разных точек зрения. Я не хотел бы быть одним из таких лекторов, я, единственное, что могу сказать: Советский Союз — это неотъемлемая часть нашей истории. И хочу напомнить вам слова Путина, что «тот, кто не жалеет в связи с утратой Советского Союза, не имеет сердца, а тот, кто хочет его восстановить, не имеет мозгов», — сказал представитель Кремля в пятницу журналистам, отвечая на вопрос о роли СССР в истории РФ.