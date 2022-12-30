Около 58% россиян сожалеют о распаде СССР, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМа. Согласно итогам опросов, не сожалеют об этом 20% респондентов, а 13% высказались о безразличии к событию.

При этом за восстановление СССР выступили 48% респондентов. Не согласны с этой идеей 37%. Несмотря на это, 41% опрошенных полагают, что восстановить СССР «скорее невозможно», противоположных взглядов придерживаются только 22%.

При этом каждый второй россиянин убежден, что в СССР было больше хорошего (51%). Отмечается, что только 5% говорят об обратном, а еще 38% полагают, что хорошего и плохого было поровну.

Исследование также показало, какие ассоциации возникают у россиян при упоминании Советского Союза. Оказалось, что у людей СССР чаще связан с беззаботным детством (15%), надежностью и стабильностью (16%) и хорошей жизнью (15%).